Coronavirus-La sous-secrétaire d'Etat à la Santé contaminée

LONDRES, 11 mars (Reuters) - La sous-secrétaire d'Etat à la Santé britannique, Nadine Dorries, a annoncé mardi qu'elle a été testée positive au coronavirus et qu'elle s'est elle-même placée en isolement.

Dans un communiqué publié par le département de la Santé, elle a indiqué avoir pris "toutes les mesures préconisées" dès qu'elle a eu connaissance de son diagnostic.

Les autorités sanitaires ont commencé à recenser les personnes avec lesquelles elle a été en contact, a ajouté Dorries, précisant que son bureau parlementaire a été fermé.

Selon le journal The Times, la sous-secrétaire d'Etat a rencontré plusieurs centaines de personnes au Parlement lors de la semaine écoulée et a pris part à une réception avec le Premier ministre Boris Johnson.

Plus tôt dans la journée, les autorités sanitaires britanniques ont indiqué que le bilan de l'épidémie dans le pays s'était alourdi à six morts et 373 cas de contamination. (James Davey, avecIsmail Shakil à Bangalore; version française Jean Terzian)