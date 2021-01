Coronavirus-Le Canada va demander aux passagers aériens un test négatif

MONTREAL, 1er janvier (Reuters) - Le Canada a annoncé jeudi qu'il allait contraindre, à compter du 7 janvier, les passagers aériens âgés de 5 ans et plus à effectuer un dépistage du coronavirus avant leur arrivée dans le pays et de présenter des résultats négatifs, sur fond de renforcement des mesures sanitaires face à l'épidémie.

Le ministre des Transports, Marc Garneau, a fait cette annonce après que les autorités fédérales ont annoncé la veille que les voyageurs souhaitant se rendre au Canada devront effectuer un test dans les 72 heures précédent leur vol.

Un tollé a été provoqué par des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant des touristes canadiens non munis de masques lors de voyages à l'étranger pendant les fêtes de fin d'année. (Allison Lampert; version française Jean Terzian)