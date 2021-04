Coronavirus-Le Chili franchit le million d'infections, ferme ses frontières

SANTIAGO, 1er avril (Reuters) - Le Chili a fermé jeudi ses frontières et renforcé davantage les restrictions sanitaires afin d'enrayer la propagation du coronavirus et les ravages des nouveaux variants, alors que le nombre d'infections confirmées dans le pays a dépassé le million en dépit de la vitesse du déploiement des vaccins.

Ces mesures drastiques ont été décidées après que les hôpitaux ont prévenu qu'ils étaient proches de la rupture, le nombre de jeunes patients infectés par le COVID-19 s'étant multiplié ces dernières semaines après les vacances estivales dans l'hémisphère Sud.

Le gouvernement a très vite scellé des accords avec Pfizer et Sinovac pour recevoir des vaccins et plus de 35% de la population a déjà reçu une dose, selon un décompte de Reuters, mais une deuxième vague de l'épidémie pourrait frapper le Chili avant juillet - le moment où les autorités ambitionnent de parvenir à l'immunité collective.

Plus de 7.800 nouvelles infections ont été signalées jeudi, un record sur une journée depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, pour un total de 1.003.406 contaminations. (Dave Sherwood et Aislinn Laing; version française Jean Terzian)