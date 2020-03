Coronavirus-Le Danemark ferme ses frontières pour un mois

(Précise la durée, nombre de cas)

COPENHAGUE, 13 mars (Reuters) - Les frontières danoises seront fermées aux étrangers à partir de samedi 11h00 GMT et jusqu'au 13 avril au moins, afin d'enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi la Première ministre.

"Tous les touristes, tous les voyages, toutes les vacances et tous les étrangers qui ne peuvent prouver qu'ils ont une raison valable d'entrer au Danemark se verront refuser l'entrée à la frontière", a déclaré Mette Frederiksen.

Le gouvernement dit avoir informé les pays voisins - Norvège, Suède, Allemagne - ainsi que la Commission européenne de sa décision.

Les autorités auront besoin de quelques jours pour rétablir les contrôles aux frontières, a précisé Mette Frederiksen.

La mesure ne s'appliquera pas aux marchandises.

Le Danemark compte pour l'heure 801 cas de contamination et n'a recensé aucun décès dû au Covid-19.

Toutes les écoles et universités y sont fermées depuis jeudi. (Jacob Gronholt-Pedersen et Nikolaj Skydsgaard, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)