Coronavirus: Le Dr Fauci ne pense pas qu'il faudra reconfiner les Etats-Unis

par Michael Erman et Jeff Mason

NEW YORK, 5 août (Reuters) - Le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré mercredi qu'il ne pensait pas qu'un "reconfinement" serait nécessaire aux Etats-Unis pour contenir la propagation du coronavirus.

"Nous pourrons faire bien mieux sans un confinement", a déclaré l'immunologue, une des principales figures des autorités sanitaires américaines, lors d'un colloque organisé par l'Université de Harvard.

Les Américains, a-t-il ajouté, doivent en revanche porter des masques de protection, respecter les gestes barrières comme un lavage régulier de leurs mains, maintenir les mesures de distanciation physique et favoriser les activités en extérieur.

Les bars, en revanche, devraient être fermés.

"Il n'est nécessaire ni de confiner totalement, ni au contraire de desserrer tous les freins. Il y un juste milieu où l'on peut ouvrir avec prudence", a-t-il dit dans une interview accordée à Reuters, mettant en garde contre l'"idée fausse" selon laquelle la seule alternative serait de confiner ou de laisser faire ce que l'on veut.

D'après les dernières données compilées par les Centres américains de contrôle et de prévention (CDC), les Etats-Unis ont enregistré sur 24 heures près de 50.000 cas supplémentaires de contamination, pour un total proche de 4,75 millions depuis le début de l'épidémie.

La maladie a provoqué dans le même temps 156.311 décès, dont 1.107 de plus en une journée (le bilan que les CDC publient chaque jour est établi sur la base des remontées d'informations disponibles la veille).

Dans l'interview accordée à Reuters, le Dr Fauci dit s'attendre à ce que des dizaines de millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus soient disponibles début 2021, avec une montée en charge des laboratoires susceptible d'aboutir à un milliard de doses d'ici à la fin de l'année prochaine.

Un ou plusieurs des candidats vaccins en cours de développement démontreront-ils leur efficacité contre le SARS-CoV-2 ? "Je suis prudemment optimiste, même si on ne peut jamais rien garantir", répond le Dr Fauci.

"Historiquement, si on met au point un vaccin avec un degré d'efficacité allant de modéré à élevé, et si on le conjugue avec des mesures de santé publique prudentes, nous devrions mettre (cette crise) derrière nous", ajoute-t-il.

"Je ne pense pas que nous éradiquerons le coronavirus de notre planète, parce que c'est un virus hautement transmissible mais ce que je pense, c'est que la combinaison d'un bon vaccin et d'une attention apportée aux mesures de santé publique (...) peuvent nous aider à mettre cela derrière nous."

Dans ces conditions, continue-t-il, si un vaccin est disponible l'hiver prochain, "ça ne sera pas pandémique, ça n'immobilisera pas la planète, ça ne détruira pas l'économie".

Aux Etats-Unis, l'épidémie coïncide avec la campagne de Donald Trump en vue d'une réélection face au démocrate Joe Biden, qui le devance pour l'instant dans les sondages. Dans ce contexte, une autorisation de mise sur le marché d'un vaccin, en plus de ses enjeux sanitaires et économiques évidents, pourrait aussi constituer un enjeu électoraliste.

Pour autant, Anthony Fauci dit n'avoir assisté à aucune pression de la Maison blanche pour qu'un vaccin soit annoncé à l'approche des élections du 3 novembre.

Il ajoute que les autorités chargées de ces autorisations se sont engagées à "ne pas laisser des considérations politiques interférer" avec la procédure d'agrément.

"La sécurité et l'efficacité seront les considérations prépondérantes", poursuit-il. (version française Henri-Pierre André)