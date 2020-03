Coronavirus-Le G7 promet une réponse forte face à une crise majeure

PARIS, 16 mars (Reuters) - Les dirigeants du G7 ont promis lundi une "réponse mondiale forte" face à la pandémie de Covid-19, "une tragédie humaine et une crise sanitaire internationale, qui fait également peser des risques majeurs sur l’économie".

Les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada "se disent déterminés à faire tout ce qui est nécessaire pour garantir une réponse mondiale forte par le biais d’une coopération renforcée et d’une coordination accrue de leurs efforts", peut-on lire dans un communiqué diffusé à l'issue d'une visioconférence des chefs d'Etat et de gouvernement du groupe des sept puissances.

"Intensifier la réponse à l'épidémie demeure la priorité absolue des dirigeants du G7", poursuit le communiqué, qui appelle à "coordonner les efforts pour retarder la propagation du virus, y compris par des mesures appropriées de gestion des frontières", et à "accroître l'accessibilité de l'équipement médical là où il est le plus nécessaire".

Sur le front économique, les sept puissances s'engagent à "mobiliser tous les instruments dont (elles disposent), notamment des mesures budgétaires et de monétaires ainsi que des actions ciblées, pour soutenir immédiatement et autant que nécessaire les travailleurs, les entreprises et les secteurs les plus touchés". Elle "demandent aux banques centrales de poursuivre leur coordination pour prendre les mesures monétaires nécessaires", ajoute le communiqué. (Marine Pennetier, Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)