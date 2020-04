Coronavirus-Le Japon fait état de 10.000 cas de contamination

TOKYO, 18 avril (Reuters) - Le Japon a fait état samedi de 10.000 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus, selon la chaîne de télévision NHK, quelques jours après l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel.

Un peu plus de 200 personnes sont décédées du coronavirus au Japon et la capitale Tokyo reste la zone la plus durement touchée avec 201 nouveaux cas sur la seule journée de vendredi, un nouveau record.

Tokyo a rapporté 181 nouveaux cas samedi, selon NHK.

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, est accusé depuis quelques semaines d'avoir réagi trop timidement face à l'épidémie en refusant notamment toute mesure susceptible d'accroître les difficultés d'une économie japonaise déjà au bord de la récession. (Elaine Lies, version française Matthieu Protard)