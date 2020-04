Coronavirus: Le Japon lance un plan de soutien de 915 milliards d'euros

Dans le cadre de ce plan, plus de 6.000 milliards seront versés aux ménages et aux entreprises et l'Etat dépensera en outre 26.000 milliards pour leur permettre notamment de reporter des paiements de taxes.

Selon un document préparatoire consulté par Reuters avant l'annonce de ce plan, le gouvernement japonais considère cette pandémie comme la plus grande crise à laquelle l'économie mondiale est confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le bilan du Covid-19 s'élève à ce stade dans le monde à plus d'un million de contaminations et 64.000 décès. Au Japon, la pandémie n'a pas encore atteint un pic, mais le nombre de malades augmente régulièrement, en particulier à Tokyo, où l'on recense plus de 1.000 cas de contaminations sur un total de 3.500 dans le pays.

Le gouvernement japonais s'apprête à déclarer l'état d'urgence pour une durée d'un mois à Tokyo et dans six autres préfectures, a annoncé le Premier ministre.

D'après le document préparatoire, pour financer le plan de soutien, l'Etat japonais émettrait de nouvelles obligations qui viendront gonfler la dette publique, qui représente déjà plus de deux fois le produit intérieur brut de l'archipel (5.000 milliards de yens), soit la dette la plus lourde de tous les pays industrialisés.

Des sources ont dit à Reuters la semaine dernière que l'Etat japonais augmenterait de 16.000 milliards de yens ses émissions d'obligations à environ 145.000 milliards sur l'exercice fiscal en cours, la première hausse annuelle en quatre ans.

