Coronavirus-Le Liban se place en confinement, ferme ses aéroports

BEYROUTH, 16 mars (Reuters) - Le Liban a déclaré dimanche l'état d'urgence médicale et annoncé de strictes mesures de confinement parmi lesquelles la fermeture de ses aéroports et de la plupart des institutions publiques et des entreprises privées dans le but de lutter contre l'épidémie de coronavirus.

La ministre de l'Information a déclaré que toutes les frontières, les ports et les aéroports du pays seraient fermés du 18 au 29 mars.

Manal Abdel Samad a par ailleurs annoncé que les Libanais ne devaient pas quitter leur domicile, sinon pour des questions d'"extrême nécessité".

S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement, le Premier ministre Hassan Diab a déclaré que ces mesures auraient "sans aucun doute" un impact sur une économie déjà en crise, mais a souligné que "la vie et la santé de la population sont plus précieuses. (Eric Knecht et Tom Perry; version française Jean Terzian)