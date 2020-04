"Le confinement est plus long que ce qui pouvait avoir été anticipé (...) évidemment ça aura un impact plus fort sur notre croissance nationale. Nous avions prévu une croissance à -6, nous aurons une prévision de croissance qui va être fixée à -8 pour le projet de loi de finances rectificatives" qui sera présenté mercredi en conseil de ministres, a déclaré mardi Bruno Le Maire sur BFMTV et RMC.

(Myriam Rivet et Leigh Thomas, édité par Nicolas Delame)