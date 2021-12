Coronavirus: Le Portugal réduit le temps d'isolement de 10 à 7 jours

LISBONNE (Reuters) - Les autorités portugaises ont décidé jeudi de réduire de dix à sept jours la période d'isolement obligatoire imposée aux personnes dont le test de dépistage du COVID-19 est positif mais qui sont asymptomatiques, alors que le nombre de cas de contamination atteint un niveau record.

Cet assouplissement, qui concerne aussi les cas contact à risque, avait été suggéré par les scientifiques qui ont mis en garde contre le risque de paralysie du pays en raison de la diffusion rapide du variant Omicron du coronavirus, beaucoup plus contagieux mais dont les effets semblent moins graves.

L'Espagne et le Royaume-Uni ont récemment pris des décisions similaires, tandis que le gouvernement français doit dévoiler d'ici la fin de semaine ses nouvelles préconisations en matière d'isolement.

Sur l'île portugaise de Madère, le temps d'isolement pour les personnes asymtomatiques et les cas contact a même été réduit à cinq jours mercredi.

Le Portugal, dont la population est entièrement vaccinée à environ 87%, a fait état jeudi de 28.659 nouveaux cas de contamination par le COVID-19 en raison de la diffusion du variant Omicron et de la multiplication des tests pendant la période des fêtes.

L'impact sur les hospitalisations reste cependant limité pour le moment, avec moins de 150 patients en réanimation et 16 décès enregistrés jeudi, alors qu'en janvier dernier, le pays comptait plus de 900 personnes en soins intensifs et 300 décès par jour en moyenne.

(Reportage Patrícia Vicente Rua, version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)