Bourse de Londres : Coronavirus-Le Royaume-Uni affiche encore un record de contaminations

LONDRES, 22 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a fait état mardi d'un record d’infections quotidiennes au COVID-19, alors que le pays lutte contre la recrudescence des cas causés par un nouveau variant du coronavirus.

Le Royaume-Uni a enregistré mardi 36.804 nouveaux cas de contaminations au coronavirus et 691 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit une nette augmentation par rapport à la veille.

Le Premier ministre Boris Johnson et ses conseillers scientifiques ont déclaré samedi qu'un nouveau variant du coronavirus, qui pourrait être jusqu'à 70% plus transmissible, se propageait rapidement en Angleterre, bien qu'il ne soit pas considéré pour l'heure comme plus dangereux.

Les autorités britanniques ont mis en place des mesures de confinement à Londres, dans le sud-est de l'Angleterre et au pays de Galles, tandis que les plans visant à assouplir les restrictions à Noël dans tout le pays ont été considérablement réduits ou complètement abandonnés.

Ce nouveau variant du SARS-CoV-2 a également conduit bon nombre de pays à fermer provisoirement leurs frontières avec le Royaume-Uni. (William James, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Stéphane Brosse)