Coronavirus-Le Royaume Uni enregistre la plus faible hausse des morts en deux semaines

LONDRES, 19 avril (Reuters) - L'épidémie due au coronavirus a fait 596 morts de plus en 24 heures dans les hôpitaux du Royaume-Uni, soit un total quotidien qui est au plus bas depuis près de deux semaines, selon des chiffres publiés dimanche, susceptibles de nourrir l'espoir que la propagation de la maladie a atteint un pic.

Avec cette nouvelle hausse, la plus faible depuis le 6 avril, le nombre de décès liés au coronavirus atteint 16.060, soit le cinquième bilan le plus lourd au monde derrière les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France.

Les chiffres publiés le week-end sont généralement inférieurs à ceux annoncés dans la semaine. Entre jeudi et samedi, le bilan mortuaire quotidien est resté supérieur à 800.

Les données britanniques ne prennent pas en compte, contrairement à d'autres pays, les statistiques d'établissements de soins hors hôpitaux, ce qui laisse entrevoir un vrai bilan beaucoup plus lourd.

Selon le National Care Forum, une organisation qui représente des établissements de soins de ville, 2.500 personnes y sont mortes du coronavirus pendant la semaine au 13 avril.

Sur les 372.967 tests effectués, 120.067 se sont avérés positifs.

Mais si la hausse du nombre de morts est moins marquée que les jours précédents, Michael Gove, l'un des principaux ministres du gouvernement britannique, a déclaré que ce dernier n'envisageait pas de lever le confinement imposé il y a près de quatre semaines pour tenter d'endiguer l'épidémie.

"Un des éléments les plus préoccupants (...) est le niveau élevé de décès", a déclaré Michael Gove, ministre du bureau du cabinet.

"Les données montrent que les taux d'infection et de mortalité ont atteint un plateau mais rien ne nous permet de dire que nous sommes sur une pente descendante."

Des médecins et des personnels soignants s'en sont pris ce samedi au gouvernement britannique, qui a suggéré, au vu du bas niveau des stocks, que des équipements de protection portés lors de la prise en charge de patients atteints du coronavirus pourraient être réutilisés.

Un chargement de 86 tonnes de ce type d'équipements en provenance de Turquie, qui devait arriver ce dimanche selon plusieurs ministres, a été reporté, a déclaré un responsable gouvernemental. (Andy Bruce, version française Benoît Van Overstraeten)