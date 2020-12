LONDRES, 8 décembre (Reuters) - Le Royaume-Uni a fait état mardi de 12.282 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 616 décès supplémentaires imputés au Covid-19.

Depuis le début de l'épidémie, le pays a enregistré plus de 1,7 million de cas pour un peu plus de 61.000 décès, soit la mortalité la plus élevée en Europe. (Costas Pitas version française Olivier Cherfan, édité par Henri-Pierre André)