Bourse de Londres : Coronavirus-Le Royaume-uni annonce 55.892 nouveaux cas et 964 décès

LONDRES, 31 décembre (Reuters) - La flambée de nouveaux cas de contamination au coronavirus n'a pas faibli au Royaume-Uni, qui a enregistré jeudi 55.892 cas supplémentaires contre 50.023 la veille.

Le nombre de décès imputés au virus a en revanche baissé en 24 heures, à 964 contre 981 la veille, selon les données officielles.

Pour tenter d'enrayer la rapide progression du nombre de cas de COVID-19 due à la nouvelle variante du coronavirus, l'Angleterre a décidé d'étendre les mesures de confinement sur son territoire.

Depuis 00h01 ce jeudi, quelque 44,1 millions de personnes, soit les trois quarts de la population anglaise, sont désormais concernées par les mesures de restriction les plus fortes imposées aux Anglais et qui étaient déjà en vigueur à Londres et ses environs depuis le 19 décembre. (Andrew MacAskill, version française Kate Entringer)