Coronavirus-Le bilan américain devient le plus lourd au monde-décompte Reuters

(Actualisé avec nouveau bilan)

11 avril (Reuters) - Le bilan américain de l'épidémie de coronavirus est devenu samedi le plus lourd au monde avec plus de 20.000 morts, selon un nouveau décompte de Reuters.

Derrière les Etats-Unis viennent l'Italie et l'Espagne, respectivement avec 19.468 et 16.353 décès.

Les Etats-Unis ont également enregistré le nombre de décès quotidien le plus élevé au monde avec 2.000 morts environ.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), dont les chiffres reflètent la situation de la veille, ont quant à eux fait état samedi de 492.416 cas, soit 33.251 de plus que vendredi, et de 1.989 décès de plus, ce qui porte le bilan total à 18.559 morts. (Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief)