Coronavirus-Le bilan au Brésil approche les 210.000 décès

BRASILIA, 18 janvier (Reuters) - Le Brésil a enregistré 33.040 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures et 551 décès supplémentaires liés à l'épidémie, a rapporté dimanche le ministère de la Santé.

C'est la première fois en six jours que le nombre de nouveaux décès est inférieur à 1.000, mais le bilan approche tout de même les 210.000 morts, selon les données gouvernementales.

Le pays d'Amérique du Sud, le plus touché au monde par la crise sanitaire après les Etats-Unis et l'Inde, a recensé 8.488.099 infections et 209.847 décès au total. (Pedro Fonseca; version française Jean Terzian)