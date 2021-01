Coronavirus-Le bilan au Brésil dépasse les 210.000 décès

SAO PAULO, 19 janvier (Reuters) - Le Brésil a enregistré 23.671 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures et 452 décès supplémentaires liés à l'épidémie, a rapporté lundi le ministère de la Santé.

Si le nombre de nouveaux décès est inférieur à 1.000 pour la deuxième journée consécutive, le bilan a dépassé les 210.000 morts, selon les données gouvernementales.

Le pays d'Amérique du Sud, le plus touché au monde par la crise sanitaire après les Etats-Unis et l'Inde, a recensé 8.511.770 infections et 210.299 décès au total. (Marcelo Rochabrun; version française Jean Terzian)