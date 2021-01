Coronavirus-Le bilan aux USA dépasse les 25 millions de cas

par Anurag Maan et Kavya B

25 janvier (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus aux Etats-Unis a dépassé dimanche le seuil des 25 millions, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles, alors que les Etats américains oeuvrent à accélérer la distribution des vaccins sur fond d'apparition de variants plus contagieux.

Le Dakota du Nord et la Virginie occidentale ont administré plus de 83% des doses de vaccins qu'ils ont reçues, montrent des données communiquées par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). A travers le pays, au moins 21,8 millions de doses ont été distribuées.

Plus de 417.000 Américains ont succombé au COVID-19, et les projections laissent craindre un bilan supérieur à 500.000 décès d'ici février.

