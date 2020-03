Coronavirus-Le bilan bondit à 366 décès et 7.375 cas en Italie

ROME, 8 mars (Reuters) - Le nombre de décès lié au nouveau coronavirus en Italie a augmenté de 133 pour atteindre 366, a annoncé dimanche l'Agence de protection civile, soit l'augmentation la plus importante sur une journée constatée depuis le début de l'épidémie dans le pays il y a quinze jours.

Le nombre total de contaminations a bondi de 25% pour atteindre 7.375 cas dimanche, contre 5.883 cas recensés samedi et près de 650 personnes se trouvent en soins intensifs.

Face à la propagation rapide du virus, l'Italie a placé en isolement dimanche plusieurs régions du Nord parmi lesquelles la Lombardie, la plus peuplée et la plus riche du pays.

(Cristian Balmer, Blandine Hénault pour la version française)