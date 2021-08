Coronavirus-Le bilan de l'épidémie dépasse les 250.000 morts au Mexique

MEXICO, 20 août (Reuters) - Le Mexique est aux prises avec une nouvelle vague d'infections au coronavirus, le nombre de nouvelles contaminations quotidiennes atteint des records alors que le bilan de l'épidémie dépasse désormais les 250.000 morts.

Les autorités sanitaires ont déclaré que le nombre réel de cas est probablement bien supérieur au décompte officiel, et les chiffres publiés plus tôt cette année ont montré qu'il pourrait être au moins 60% plus élevé. (Reportage Alberto Fajardo et Josue Gonzalez, avec Sharay Angulo, rédigé par Stefanie Eschenbacher; version française Camille Raynaud)