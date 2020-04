Coronavirus-Le bilan dépasse les 16.000 morts aux Etats-Unis

(Actualisé avec nouveau décompte)

9 avril (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus a dépassé jeudi les 16.400 morts aux Etats-Unis, selon les calculs effectués par Reuters à partir des données, encore partielles, fournies par les Etats.

Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) avaient annoncé dans la journée 32.449 nouveaux cas de COVID-19 et 1.942 décès supplémentaires, portant le total à 427.460 cas et 14.696 morts pour les Etats-Unis.

Mais les statistiques des CDC sont arrêtées la veille (les bilans fournis jeudi sont réalisés à partir des données obtenues mercredi à 16h00, heure de Washington) et peuvent donc différer des bilans communiqués Etat par Etat.

Les Etats-Unis ont enregistré mardi et mercredi leurs pires bilans quotidiens, plus de 1.900 décès chaque jour, et celui de jeudi dépasse déjà les 1.600 morts, alors que plusieurs Etats n'ont toujours pas fourni leurs chiffres. (Lisa Shumaker, version française Jean-Philippe Lefief et Jean-Stéphane Brosse)