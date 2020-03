PARIS, 30 mars (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait 418 morts supplémentaires au cours des dernières 24 heures en France, où le bilan s'élève désormais à 3.024 morts pour un total de 44.550 cas de contamination confirmés, soit 4.376 de plus en 24 heures, a déclaré lundi le directeur général de la Santé.

Plus de 21.000 personnes sont encore hospitalisées en France, dont 5.107 en réanimation, soit 475 de plus que la veille, a ajouté Jérôme Salomon. (Jean-Stéphane Brosse et Bertrand Boucey)