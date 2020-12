Coronavirus-Le bilan en Amérique latine s'alourdit à plus de 500.000 décès

BRASILIA, 30 décembre (Reuters) - Le nombre de décès causés par le coronavirus en Amérique latine a dépassé mardi les 500.000 et plus de 15 millions d'infections ont été recensées dans la région depuis le début de la pandémie, selon un décompte de Reuters basé sur les données officielles.

Plus d'un tiers de ces décès se sont produits au Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine et le plus touché au monde par la crise sanitaire après les Etats-Unis.

Le ministère de la Santé brésilien a fait état mardi du plus grand nombre de décès quotidiens causés par le coronavirus depuis le 15 septembre, avec 1.111 morts supplémentaires qui portent le bilan à plus de 192.600 morts. Près de 7,6 millions de contaminations ont par ailleurs été confirmées au Brésil.

Au Mexique, une nouvelle vague d'infections a contraint les autorités à imposer un semi-confinement dans la capitale Mexico, où le nombre d'hospitalisations continue de grimper.

Plusieurs pays de la région, dont le Chili, l'Argentine et le Mexique, ont reçu de premiers lots de vaccins, offrant une lueur d'espoir dans la lutte contre la pandémie.

(Jake Spring; version française Jean Terzian)