Coronavirus-Le bilan en Italie grimpe à 197 morts et 4.636 contaminations

ROME, 6 mars (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Italie a grimpé à 197 morts, soit 49 de plus que la veille, a annoncé vendredi l'Agence de la protection civile, la plus forte progression quotidienne depuis l'apparition de la maladie dans le pays deux semaines plus tôt.

Le nombre total de personnes contaminées en Italie a atteint 4.636 contre 3.858 jeudi.

Sur l'ensemble de ces cas, 523 personnes ont complètement guéri contre 414 jeudi.

Des cas de contamination ont été recensés dans les 20 régions du pays avec des décès dans huit d'entre elles. (Crispian Balmer version française Bertrand Boucey)