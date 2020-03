Coronavirus-Le bilan passe à 79 morts et 2.502 cas en Italie

(.)

ROME, 3 mars (Reuters) - Vingt-sept nouveaux décès dus au coronavirus ont été dénombrés au cours des dernières 24 heures en Italie, portant le bilan à 79 morts dans la péninsule, rapporte mardi la Protection civile.

Au total, 2.502 cas y ont été dénombrés depuis l'apparition de la maladie, ce qui en fait le pays européen le plus touché. Lundi, l'Italie totalisait 2.036 cas.

Selon le directeur de la Protection civile, 160 des premiers patients sont totalement guéris.

Mais l'augmentation du nombre de décès en vingt-quatre heures est sans précédent depuis que l'épidémie est apparue il y a douze jours dans les régions de Lombardie et de Vénétie.

"Nul d'entre nous ne peut être certain de l'évolution future de la maladie. C'est une semaine importante pour comprendre ce qui va se passer", a souligné lors d'une conférence de presse le directeur de la Protection civile, Angelo Borrelli.

Pour tenter de contenir l'épidémie, les autorités sanitaires pourraient instaurer une nouvelle "zone rouge" autour de Bergame, où une forte concentration de nouveaux cas a été observée ces derniers temps.

Pour l'instant, deux zones rouges sont en place, l'une englobant dix localités en Lombardie au sud-est de Milan, l'autre, plus restreinte, en Vénétie, soit dans les deux régions du nord les plus touchées par le virus.

Si l'épidémie reste concentrée sur le nord de l'Italie, la présence du coronavirus est désormais confirmée dans 19 des 20 régions du pays. Et c'est toute la vie, notamment économique, qui s'en trouve affectée.

L'organisation patronale Confindustria a annoncé qu'elle prévoyait désormais une contraction du PIB italien au premier et au deuxième trimestres.

Les organisateurs de Vinitaly, une des plus importantes foires au vin au monde qui se tient chaque année à Vérone, ont annoncé le report d'avril à juin de l'édition 2020. (Giulia Segreti et Gavin Jones version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)