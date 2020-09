Coronavirus-Le bilan quotidien des cas en hausse en France sur une semaine

PARIS, 7 septembre (Reuters) - La France a enregistré 4.203 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, a annoncé lundi Santé Publique France (SPF), pour un nombre total de 328.980 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

Ce bilan quotidien est nettement plus faible que celui des derniers jours, notamment que le record de 8.975 nouvelles infections annoncé vendredi, mais il est plus élevé que les lundis des dernières semaines, journée où il est généralement plus bas. Il avait ainsi été de 3.082 nouveaux cas lundi dernier, de 1.955 le lundi précédent et de 493 le 17 août.

Le taux de positivité des tests s'établissait lundi à 5,1%, a dit SPF, qui a fait état de 562 "clusters" en cours d'investigation, dont 58 nouveaux en 24 heures.

Le bilan des décès depuis le début de l'épidémie s'élève à 30.726 morts, 25 de plus que dimanche.

La France a enregistré 1.898 nouvelles hospitalisations au cours des sept derniers jours, dont 326 en réanimation. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)