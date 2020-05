Coronavirus-Le bilan revu légèrement à la baisse en France

PARIS, 19 mai (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus en France a été revu légèrement à la baisse mardi, à 28.022 morts contre 28.239 lundi, soit 217 décès de moins, montrent les statistiques publiées sur le site de Santé publique France, en raison d'une modification des données dans les Ehpad.

Ces décès se répartissent désormais en 17.714 morts (+125) dans les hôpitaux et 10.308 (-342) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, essentiellement les Ehpad.

Cette évolution dans les Ehpad "résulte d’ajustements dans la remontée des données en provenance des Agences régionales de santé", a précisé la direction générale de la santé dans un courriel à Reuters.

Le nombre de cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie a augmenté de 524 à 143.427.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de leur contamination continue en revanche de baisser, notamment dans les services de réanimation, qui traitent 1.894 cas graves, soit 104 de moins que lundi. Cette statistique baisse de manière continue depuis un pic à 7.148 patients en réanimation le 8 avril.

Au total, 18.468 personnes sont aujourd'hui hospitalisées en raison du COVID-19, contre 19.015 lundi, et près de 100.000 l'ont été depuis le début de l'épidémie, a précisé Jérôme Salomon.

Le directeur général de la santé s'est exprimé au cours d'une conférence de presse pour la première fois depuis le début du déconfinement le 11 mai dernier, afin de donner des conseils concrets sur le dépistage pour les personnes craignant d'être malades et sur les mesures de prudence à adopter pour éviter une reprise de l'épidémie.

Avant le long week-end de l'Ascension, Jérôme Salomon a notamment incité les Français à porter le masque même chez eux lorsqu'ils reçoivent des amis, en plus des gestes barrières comme la distanciation physique et le lavage des mains. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)