Pedro Sanchez a estimé que l'Union européenne devait émettre des obligations pan-européennes - "coronabonds" - pour aider ses pays membres à répondre à la crise sanitaire et économique et a salué les mesures de relance prises jusque-là par la Banque centrale européenne (BCE).

"L'Europe peut faire et doit faire plus, et nous demandons à ce qu'elle fasse beaucoup plus dans un moment aussi critique", a-t-il dit.

(Joan Faus, version française Caroline Pailliez)