Coronavirus-Le confinement en France va être prolongé, annonce l'Elysée

PARIS, 8 avril (Reuters) - Le confinement de la population en France pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus sera prolongé au-delà du 15 avril pour une durée indéterminée, a annoncé l'Elysée mercredi soir.

Ce confinement est en vigueur depuis le 17 mars. D'une durée initiale de deux semaines, il a déjà été prolongé une première fois de 15 jours jusque mercredi prochain.

Emmanuel Macron s'exprimera lundi vers 20h00 à la télévision et à la radio pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus, qui a fait plus de 10.000 morts en France, a aussi annoncé mercredi l'Elysée. (Marine Pennetier, édité par Nicolas Delame, Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)