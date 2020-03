Coronavirus: Le festival de publicité Cannes Lions reporté à octobre

La 67e édition du Festival international de la créativité devait initialement avoir lieu du 22 au 26 juin.

Le Festival du film de Cannes n'a quant à lui pas été reprogrammé jusqu'à présent.

"La manifestation qui doit avoir lieu du 12 au 23 mai, étudie avec attention et lucidité l?évolution de la situation nationale et internationale en concertation avec la @villecannes et @LeCNC. Ils prendront ensemble, le moment venu, autour de mi-avril, la décision qui s?imposera", ont déclaré les organisateurs dans un message diffusé samedi sur Twitter.

La France a été placée mardi en confinement total pour au moins 15 jours pour freiner la propagation de l'épidémie.

(Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)