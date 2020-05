Coronavirus-Le gouverneur de l'Etat de New York met en garde contre une fin prématurée du confinement

NEW YORK, 2 mai (Reuters) - Le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo s'est opposé samedi à ce qu'il qualifie de demandes prématurées pour lever les mesures de confinement en vigueur dans l'Etat, expliquant qu'il fallait encore mieux connaître le nouveau coronavirus.

Alors que les gouverneurs de près de la moitié des Etats-Unis s'apprêtent à rouvrir partiellement leur économie ce week-end, Andrew Cuomo a déclaré qu'il avait besoin de beaucoup plus d'informations sur les effets de la pandémie dans son État, le plus durement touché par la maladie, avant d'assouplir les restrictions visant à freiner la propagation du virus.

"Même lorsque vous êtes en terrain inconnu, cela ne signifie pas que vous agissez à l'aveugle", a-t-il dit. "Utilisez l'information pour déterminer l'action - pas les émotions, pas la politique, pas ce que les gens pensent ou ressentent, mais ce que nous savons en termes de faits".

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a appuyé l'approche prudente d'Andrew Cuomo, même s'il a fait état de "tendances positives", notamment une diminution du nombre de patients hospitalisés atteints de Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

"La famille, les amis et les voisins que nous avons perdus sont la raison pour laquelle nous ne pouvons pas précipiter notre redémarrage", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous devons continuer à voir ces lignes évoluer dans ces directions avant de pouvoir remettre le New Jersey sur la voie et de pouvoir relancer notre économie de manière responsable".

Phil Murphy a néanmoins autorisé samedi la réouverture des parcs et des terrains de golf de l'État pour la première fois en un mois, en avertissant qu'ils seraient à nouveau fermés si les règles de distanciation sociale n'étaient pas respectées.

Ailleurs, la Géorgie et le Texas sont les premiers à autoriser la rouverture partielle des entreprises qui avaient été fermées en raison des mesures gouvernementales destinées à freiner la pandémie de coronavirus.

Les dirigeants de ces États et de plusieurs autres où le coronavirus a eu moins d'impact sont sous pression face à l'explosion du chômage, les dernières données ayant montré que 30 millions d'Américains avaient demandé des allocations de chômage depuis le 21 mars.

De son côté, Andrew Cuomo a expliqué que les quelque 900 nouveaux cas de coronavirus que les hôpitaux de New York continuent de signaler quotidiennement et le fait que les responsables ne savent pas d'où proviennent ces infections, sont une raison suffisante pour continuer à fermer l'Etat.

Le gouverneur a également publié les résultats préliminaires d'une enquête sur les anticorps menée à l'échelle de son État auprès d'environ 15.000 personnes, montrant que 12,3% d'entre elles avaient déjà été infectées par le virus.

Il a aussi confirmé les résultats d'un autre test effectué sur un échantillon plus petit, publié il y a environ 10 jours, qui montre qu'un habitant de New York sur cinq a été infecté par le virus, le district du Bronx affichant le plus grand nombre de personnes positives aux anticorps (27,6%).

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 64.283 morts aux Etats-Unis selon le bilan communiqué samedi par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), soit 1.877 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures.

Le nombre total de contaminations au coronavirus est quant à lui passé à 1.092.815, soit 30.369 cas supplémentaires.

(Peter Szekely à New York et Brad Brooks à Austin, avec Lisa Shumaker à Chicago et Will Dunham à Washington, Blandine Hénault pour la version française)