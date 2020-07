Coronavirus-Le nombre de cas aux USA dépasse les 3 millions

8 juillet (Reuters) - Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus aux Etats-Unis a dépassé mardi le seuil des 3 millions, d'après un calcul de Reuters effectué sur la base de données officielles, alimentant les craintes d'une surcharge des hôpitaux du pays, le plus touché au monde par la pandémie.

Au Texas, plus de 10.000 cas supplémentaires ont été recensés, un plus haut dans l'Etat depuis que le coronavirus y est apparu, selon le département de santé local. Il s'agit aussi d'un bilan journalier plus important que celui rapporté par les différents pays d'Europe quand l'épidémie y avait atteint un pic.

Dix-huit Etats américains ont signalé une flambée inédite des nouveaux cas quotidiens de coronavirus au cours des sept premiers jours de juillet.

Plus de 130.000 Américains ont été tués par le COVID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus. (Jane Wardell; version française Jean Terzian)