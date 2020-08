Coronavirus-Le nombre de cas confirmés dans le monde dépasse les 20 millions

11 août (Reuters) - Plus de 20,09 millions de cas de contamination au coronavirus ont été confirmés et 734.243 décès liés à l'épidémie ont été signalés à travers le monde, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles.

Des cas d'infection ont été recensés dans plus de 210 pays et territoires depuis l'apparition du nouveau virus en Chine continentale en décembre dernier.

Aux Etats-Unis, pays au monde le plus touché par la pandémie, le bilan s'est alourdi mardi à plus de 5,11 millions de cas et 163.160 décès, soit au moins 48.405 contaminations et 541 morts de plus que la veille. (Bureaux de Reuters)