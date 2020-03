Coronavirus-Le nombre de cas en Allemagne grimpe à 117

BERLIN, 1er mars (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus a presque doublé en 24 heures en Allemagne, passant de 66 à 117, annonce dimanche l'Institut Robert Koch de contrôle des maladies.

Plus de la moitié des cas se situent en Rhénanie du Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, où plusieurs écoles et haltes-garderies seront fermées lundi pour tenter de freiner la propagation du virus.

Le gouvernement a annulé plusieurs événements internationaux comme le salon international du tourisme ITB de Berlin, où 10.000 exposants étaient attendus, et recommande aux personnes présentant des symptômes grippaux de se tenir à l'écart des grands rassemblements.

Le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz, a déclaré au Welt am Sonntag que l'Allemagne était prête à prendre des mesures de soutien budgétaire en cas de perturbations majeures de l'économie mondiale.

"Si la situation exige une telle stimulation budgétaire, nous aurons les moyens de mettre en place un programme de relance", a-t-il dit. (Joseph Nasr, version française Jean-Stéphane Brosse)