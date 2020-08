BOGOTA, 20 août (Reuters) - Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Colombie s'est alourdi mercredi à plus de 500.000 cas de contamination et près de 16.000 décès, alors que la plupart des commerces rouvrent progressivement et que le confinement national imposé il y a cinq mois devrait être levé à la fin du mois.

D'après les données du ministère de la Santé, 502.178 cas de contamination et 15.979 décès ont été confirmés au total dans le pays. (Oliver Griffin; version française Jean Terzian)