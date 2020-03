Coronavirus-Le nombre de nouveaux cas baisse nettement en Italie, 812 morts en plus

ROME, 30 mars (Reuters) - Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus a nettement baissé en Italie alors que le bilan quotidien des décès est reparti à la hausse, avec 812 morts en plus pour un total de 11.591, a annoncé lundi l'Agence de la protection civile.

Avec 4.050 nouveaux cas recensés, pour un total désormais supérieur à 100.000 (101.739), la progression quotidienne du coronavirus en Italie est la plus faible depuis le 17 mars.

Le pays, où la population est en confinement depuis environ trois semaines, avait fait état de 5.217 nouvelles contaminations dimanche et de 5.974 samedi.

Sur l'ensemble des personnes contaminées, 14.620 étaient complètement guéries lundi contre 13.030 la veille.

Quelque 3.981 personnes sont dans un état grave en service de réanimation, soit 75 de plus que dimanche.

L'Italie est le pays au monde affichant officiellement le plus grand nombre de morts dues au nouveau coronavirus apparu en décembre en Chine.

Son bilan le plus élevé en un jour date de vendredi avec 919 décès. Ce nombre quotidien avait ensuite baissé ce week-end avec respectivement 889 et 756 morts samedi et dimanche. (Crispian Balmer version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)