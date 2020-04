Coronavirus-Le nombre de nouveaux cas en forte baisse en Italie

ROME, 20 avril (Reuters) - L'épidémie de COVID-19 a fait 454 morts de plus lundi en Italie, soit un peu plus que la veille, alors que le nombre de nouveaux cas, qui est le plus faible depuis plus d'un mois, est tombé à 2.256, alors qu'il était de 3.047 dimanche et de 3.491 samedi.

Le bilan italien de l'épidémie, deuxième au monde après celui des Etats-Unis, s'élève désormais à 24.114 morts, selon la Protection civile. Le nombre de cas confirmés est quant à lui de 181.228.

Le nombre de patients en soins intensifs est par ailleurs passé de 2.635 à 2.573 entre dimanche et lundi. Le nombre de guérisons passe, lui, de 47.055 à 48.877. (Crispian Balmer, version française Jean-Philippe Lefief)