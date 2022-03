Coronavirus-Le nombre quotidien de cas a triplé en un jour en Chine

PEKIN, 13 mars (Reuters) - La Chine a fait état dimanche d'un nombre quotidien de contaminations par le coronavirus du COVID-19 plus que triplé par rapport à la veille, à un niveau qui n'avait plus été atteint depuis le premier épisode de la pandémie début 2020.

Le nombre de nouveaux cas avec symptômes de transmission locale du coronavirus pour la journée de samedi s'est élevé à 1.807 contre 476 la veille, montrent les données publiées dimanche par la Commission nationale de la santé.

Si ces chiffres sont nettement inférieurs à ce qui peut être observé ailleurs dans le monde, notamment en Europe et en Amérique, ils témoignent d'une dynamique qui met à mal la stratégie chinoise de "zéro COVID" consistant à éteindre le plus rapidement possible, par des mesures drastiques, tout foyer de contaminations.

Cette poussée épidémique a amené les autorités à autoriser pour la première fois la population à acquérir des autotests de dépistage du coronavirus, afin d'accélérer la détection des contaminations.

L'essentiel des nouvelles infections se concentre dans la province de Jilin, dans le nord-est de la Chine, qui représente plus de trois quarts des nouvelles contaminations au niveau national.

Les autorités de Changchun, la capitale provinciale où un confinement a déjà été mis en place, ont lancé une campagne de dépistage massif et transformé un centre d'exposition en un hôpital de campagne doté de 1.500 lits.

Dans le sud du pays, Shenzhen, considérée comme l'un des principaux pôles technologiques chinois, a fait état de 60 nouveaux cas de contamination avec symptômes samedi, son bilan le plus élevé depuis début 2020.

Les neuf arrondissements de la métropole ont décrété la fermeture des restaurants et des salles de spectacle et ont demandé aux entreprises de recourir autant que possible au télétravail cette semaine, sauf pour les secteurs dits essentiels.

Six responsables de l'administration ou de la section locale du Parti communiste ont été limogés dans la ville voisine de Dongguan en raison de leurs mauvais résultats en matière de prévention et de contrôle du COVID-19, ont rapporté dimanche les médias d'Etat.

Le Forum sur le développement de la Chine, événement économique qui devait avoir lieu du 19 au 22 mars à Pékin, a été reporté sine die en raison de la situation liée au COVID-19, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.

Le nombre de nouveaux cas asymptomatiques de transmission locale du coronavirus, que la Chine ne recense pas comme des cas confirmés, s'est pour sa part élevé à 1.315 samedi contre 1.048 la veille, soit une quatrième journée consécutive de hausse, selon les données de la Commission nationale de la santé.

Aucun décès supplémentaire n'a été enregistré, ce qui maintient le bilan de l'épidémie en Chine à 4.636 morts. (Reportage Kevin Yao et Roxanne Liu, version française Bertrand Boucey)