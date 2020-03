Coronavirus-Le nord de l'Italie placé en isolement

(.)

ROME, 8 mars (Reuters) - L'Italie a placé en isolement dimanche plusieurs régions du nord parmi lesquelles la Lombardie, région la plus peuplée et la plus riche du pays, dans le cadre de nouvelles mesures drastiques destinées à endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus qui a contaminé plus de 5.000 personnes dans le pays.

Quelque 16 millions de personnes sont concernées par ces mesures, qui seront en vigueur jusqu'au 3 avril.

Le décret signé dans la nuit de samedi à dimanche par le président du Conseil, Giuseppe Conte, demande à la population de ne pas entrer ou sortir de Lombardie, qui abrite 10 millions de personnes et la capitale économique du pays, Milan.

Cette limitation des déplacements vaut aussi pour 14 provinces réparties dans quatre autres régions, dont les villes de Venise, Modène, Parme et Trévise.

"Il n'y aura aucun mouvement vers ou depuis toutes ces zones, ou à l'intérieur de celles-ci, sauf pour des motifs professionnels, des urgences ou des raisons sanitaires avérés", a déclaré Conte lors d'une conférence de presse organisée en pleine nuit, après plusieurs heures de confusion autour des projets de son gouvernement.

Jusqu'à présent, seules quelques zones limitées du nord de l'Italie, appelées "zones rouges", étaient concernées par des mesures de confinement.

Tous les musées, gymnases, centres culturels, stations de ski et piscines sont fermés dans les zones visées, selon le décret.

Ce renforcement des mesures intervient alors que le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus en Italie a bondi de plus de 1.200 en 24 heures, ce qui constitue la plus forte hausse journalière depuis le début de l'épidémie il y a deux semaines, pour atteindre un total de 5.883 cas.

Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus a augmenté de 36 portant le bilan total à 233, a déclaré samedi le chef de l'Agence de protection civile, Angelo Borrelli, lors d'une conférence de presse. (Crispian Balmer et Angelo Amante; version française Blandine Hénault et Jean Terzian)