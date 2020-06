Coronavirus: Le recul des hospitalisations se poursuit en France

PARIS, 2 juin (Reuters) - La France a enregistré 107 décès supplémentaires liés au coronavirus, a annoncé mardi soir la direction générale de la santé (DGS) dans son bilan quotidien qui tient compte de l'actualisation des données fournies par les établissements sociaux et médico-sociaux après le long week-end de la Pentecôte.

Au total, 28.940 personnes ont succombé au SARS-CoV-2 depuis le début de l'épidémie en France.

Le nombre de malades hospitalisés pour une infection COVID-19 poursuit sa baisse, passant en 24 heures de 14.288 à 14.028, soit 260 de moins.

Le nombre de patients admis en réanimation, en recul constant depuis le pic atteint le 8 avril, continue à baisser, passant sous la barre des 1.300 et s'établissant à 1.253 contre 1.302 lundi, soit 49 lits de réanimation libérés en 24 heures.

En milieu hospitalier, 84 nouveaux décès ont été enregistrés entre lundi et mardi, une progression supérieure aux 31 décès constatés la veille et 31 également dimanche, portant le bilan à 18.590.

Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les données n'avaient pas été actualisés depuis trois jours, on recense désormais 10.350 décès (+23 par rapport au 29 mai). (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)