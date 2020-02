Coronavirus: Le secteur aérien devrait perdre 4 à 5 milliards de dollars au premier trimestre

L'agence basée à Montréal, qui dépend des Nations unies, prévoit que l'épidémie de Covid-19 aura un impact plus important pour le secteur aérien que la crise du sras en 2003.

Cette estimation provisoire de l'OACI n'intègre pas les conséquences potentielles des perturbations liéees au fret, aux aéroports et aux systèmes de navigation aériennes sur le trafic intérieur chinois et les liaisons internationales vers Hong Kong, Macao et Taiwan, a précisé l'organisation.

(Jamie Freed, version française Jean-Stéphane Brosse)