Coronavirus-Le seuil des 200.000 cas de nouveau franchi en France

PARIS, 30 décembre (Reuters) - La France a fait état jeudi de 206.243 nouveaux cas de contaminations au coronavirus, un nombre proche du record établi la veille, et de 3.506 patients soignés en réanimation à cause du COVID-19, soit une hausse de 37 patients en vingt-quatre heures.

D'après les données officielles, la crise sanitaire a causé 180 décès supplémentaires à l'hôpital, pour un total de 96.471 morts depuis qu'elle a débuté l'an dernier.

Le ministère de la Santé, Olivier Véran, a prévenu mardi que le pays faisait face à un "raz-de-marée" épidémique provoqué par le variant Omicron du coronavirus.

Plusieurs grandes villes, dont Paris, ont décidé d'imposer de nouveau le port du masque en extérieur et de mettre en place des restrictions supplémentaires pour les festivités du Nouvel An. (Reportage Benoît van Overstraeten, rédigé par Tangi Salaün et Jean Terzian)