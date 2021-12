Coronavirus: Le seuil des 200.000 cas de nouveau franchi en France

PARIS (Reuters) - La France a fait état jeudi de 206.243 nouveaux cas de contaminations au coronavirus en 24 heures, un nombre proche du record établi la veille , alors que le variant Omicron, considéré comme hautement contagieux, continue de se propager rapidement en métropole.

Le ministère de la Santé, Olivier Véran, a prévenu mercredi que le pays faisait face à un "raz-de-marée" épidémique provoqué par le variant Omicron du coronavirus, avec le seuil des 200.000 infections franchi pour la première fois depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier.

Plusieurs grandes villes, dont Paris et Lyon, ont décidé d'imposer de nouveau le port du masque en extérieur et de mettre en place des restrictions supplémentaires pour les festivités du Nouvel An.

Sur sept jours, la moyenne des contaminations quotidiennes en France s'établit désormais à 121.566, un pic inédit quatre fois supérieur à la moyenne enregistrée un mois plus tôt.

D'après les données officielles publiées jeudi, le nombre de patients hospitalisés à cause du COVID-19 a grimpé à 18.321, soit 465 de plus que la veille, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis sept mois. Parmi eux, 3.506 patients sont soignés en réanimation, soit une hausse de 37 en 24 heures.

La crise sanitaire a causé 180 décès supplémentaires en vingt-quatre heures, pour un bilan de 123.552 morts à l'hôpital et dans les Ehpad.

