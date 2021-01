Coronavirus-Le variant "anglais" pourrait être plus mortel, dit Johnson

LONDRES, 22 janvier (Reuters) - Boris Johnson a déclaré vendredi que le variant du coronavirus détecté fin 2019 en Angleterre pourrait être associé à une mortalité plus élevée.

"Nous avons été informés aujourd'hui qu'outre sa propagation plus rapide, il semble aussi désormais que certains éléments indiquent que le nouveau variant - le variant qui a été découvert pour la première fois à Londres et dans le sud-est (de l'Angleterre) - pourrait être associé à un niveau de mortalité plus élevé", a dit le Premier ministre britannique au cours d'une conférence de presse.

Tous les éléments actuellement disponibles montrent que les deux vaccins utilisés en Grande-Bretagne contre le COVID-19 restent efficaces aussi bien contre les anciens que les nouveaux variants du coronavirus, a-t-il ajouté.

Patrick Vallance, principal conseiller scientifique du gouvernement britannique, a toutefois souligné que les données sur les taux de mortalité n'étaient pas "encore très solides" et provenaient de "plusieurs éléments d'information", ajoutant qu'elles portaient encore leur lot d'incertitudes.

Selon lui, les patients une fois hospitalisés après avoir été infectés par le variant ne présentent pas de plus grands risques que les autres mais dans l'ensemble, il apparaît que les personnes contaminées par cette mutation sont globalement plus à risque.

"Il n'y a pas de preuve d'une hausse de la mortalité pour ceux qui sont à l'hôpital. Cependant, (...) il existe des éléments prouvant qu'il y a un risque accru pour ceux qui sont infectés par le nouveau variant, comparé à l'ancien", a-t-il dit.

Patrick Vallance a pris l'exemple d'un homme âgé d'une soixantaine d'années, pour qui le risque de mortalité serait de 10 pour 1.000 patients avec l'ancien virus, et de 13 à 14 pour 1.000 avec le variant.

"Je veux souligner qu'il existe un grand nombre d'incertitudes concernant ces chiffres et que nous avons besoin de travailler davantage pour obtenir une idée précise."

"Mais il est évidemment préoccupant qu'il y ait une augmentation de la mortalité en même temps qu'une augmentation de la transmissibilité." (William James Version française Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse)