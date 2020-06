Coronavirus-Les Américains alimentent l'épidémie en ignorant les conseils - Fauci

par Susan Heavey et Doina Chiacu

WASHINGTON, 29 juin - Le bond des nouvelles contaminations par le coronavirus aux Etats-Unis est en grande partie dû au fait que les Américains ne respectent pas les recommandations des autorités sanitaires sur le maintien des distances entre personnes et le port du masque, a déclaré Anthony Fauci, principal responsable de la lutte contre les maladies infectieuses dans le pays.

La propagation du nouveau coronavirus s'est en particulier accélérée dans les Etats de l'ouest et du sud des Etats-Unis qui n'ont pas suivi les instructions des autorités sanitaires leur conseillant d'attendre deux semaines de déclin continu des nouvelles contaminations avant de lever leurs mesures de confinement.

"C'est la recette pour une catastrophe", a dit Anthony Fauci, responsable de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, dans une interview diffusée lundi par CNN.

"Nous constatons maintenant les conséquences de la propagation communautaire, qui est même plus difficile à contenir que la propagation dans un endroit bien déterminé comme une prison ou une maison de retraite ou un abattoir", a-t-il ajouté dans cet entretien enregistré vendredi.

En environ quatre mois, plus de 125.000 personnes sont mortes du COVID-19, la maladie provoquée par le coronavirus, aux Etats-Unis et plus de 2,5 millions de personnes y ont été contaminées de manière confirmée, selon un décompte de Reuters.

Alors que 15 Etats ont enregistré des hausses record du nombre quotidien de nouveaux cas de contamination la semaine dernière, certains ont commencé à faire machine arrière sur la levée du confinement, à l'image du Texas, de la Floride et de la Californie.

Lors d'un déplacement au Texas dimanche, le vice-président Mike Pence a exhorté les Américains à adopter le port du masque et lui-même en portait un. Cela s'apparente à un revirement pour l'administration américaine alors que le président Donald Trump lui-même a constamment refusé d'apparaître en public avec un masque sur le visage.

Dans les secteurs où la résurgence des contaminations est la plus forte, les autorités sanitaires américaines envisagent "d'inonder complètement ces communautés de tests" afin de tenter de mieux cerner l'épidémie, a dit Anthony Fauci.

Il a néanmoins exprimé son optimisme sur la possibilité de disposer d'un vaccin d'ici la fin de l'année. (version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)