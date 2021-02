Coronavirus-Les Américains pourraient devoir encore porter un masque en 2022-expert

WASHINGTON, 21 février (Reuters) - Les Américains pourraient encore devoir porter le masque en 2022 même si le pays assouplit d'autres restrictions pour combattre l'épidémie de COVID-19, a déclaré dimanche le docteur Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses.

Alors que les taux quotidiens d'infection au nouveau coronavirus diminuent de façon spectaculaire, des milliers d'Américains meurent encore chaque jour du virus, et moins de 15% de la population américaine a été vaccinée.

Le président américain Joe Biden tente d'accélérer la campagne de vaccination auprès de la population adulte, mais les autorités locales réclament à grands cris davantage de doses pour prévenir la pandémie qui a fait près de 500000 victimes aux États-Unis.

Interrogé sur la chaîne CNN sur la possibilité pour les Américains de devoir porter un masque l'an prochain, Anthony Fauci, conseiller en chef de Joe Biden pour les questions de santé, a répondu: "Je pense qu'il est possible que ce soit le cas." (Michael Martina, Susan Heavey et Linda So, version française Matthieu Protard)