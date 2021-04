Coronavirus-Les Etats-Unis enverront du matériel médical en Inde

25 avril (Reuters) - Les Etats-Unis fourniront immédiatement de la matière première pour la fabrication de vaccins contre le Covid-19, des équipements médicaux et du matériel de protection afin d'aider l'Inde à répondre à l'augmentation massive de cas de coronavirus, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

"Les Etats-Unis travaillent jours et nuits pour envoyer les ressources et les équipements", a dit Emily Horne, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis dans un communiqué de presse.

En plus de la matière première nécessaire à la fabrication du vaccin, les Etats-Unis enverront des médicaments, des tests de dépistage rapides, des ventilateurs, et des équipements de protection pour le personnel soignant.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté dimanche ses ressortissants à se faire vacciner et à faire attention, expliquant que la vague d'infections avait fortement déstabilisé l'Inde, alors que le pays enregistrait encore un nombre record de contaminations en une journée.

Les Etats-Unis cherchaient également un moyen d'envoyer des concentrateurs d'oxygène.

Washington, qui se trouve sous pression pour aider la plus grande démocratie au monde, souhaite également envoyer une équipe de spécialistes des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) - leurs services sanitaires - et de l'Agence pour le développement international afin d'aider l'Inde à travers de cette crise, a précisé Emily Horne. (Andrea Shalal et Chris Prentice, version française Caroline Pailliez)