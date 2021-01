Coronavirus-Les Etats-Unis passent le cap des 20 millions de cas

1er janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont dépassé vendredi les 20 millions de cas de COVID-19, alors qu'une variante plus contagieuse du coronavirus a été décelée dans le Colorado, en Californie et en Floride.

L'épidémie, qui s'est aggravée depuis Thanksgiving, fin novembre, y a fait 78.000 morts en décembre et le bilan total s'élève désormais à 345.000 décès.

Le sénateur Mitt Romney a exhorté vendredi le gouvernement à faire appel aux vétérinaires et aux médecins militaires pour accélérer la vaccination.

Selon les calculs de Reuters, il a fallu 200 jours pour atteindre les cinq premiers millions de cas, 93 jours supplémentaire pour passer de cinq à 10 millions, 31 jours de 10 à 15 millions et seulement 25 jours de 15 à 20 millions.

La Californie est l'Etat le plus touché avec 2,28 millions de cas. Elle est suivie du Texas et de la Floride, qui en comptent respectivement 1,76 et 1,32 million.

A l'échelle nationale, 186.000 nouveaux cas sont en moyenne diagnostiqués quotidiennement. Un pic de 218.000 nouvelles infections par jour a été atteint à la mi-décembre, mais les autorités sanitaires s'attendent à nouvelle hausse après les congés de fin d'année. (Anurag Maan et Kavya B, version française Jean-Philippe Lefief)