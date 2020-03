Coronavirus-Les Maldives annoncent deux premiers cas, deux hôtels en isolement

MALÉ, 7 mars (Reuters) - Les Maldives ont annoncé samedi avoir détecté leurs deux premiers cas confirmés de nouveau coronavirus et ont placé deux complexes hôteliers en isolement pour tenter de limiter la propagation de la maladie.

Les deux personnes infectées sont suspectées d'avoir attrapé le virus auprès d'un touriste italien qui est retourné en Italie et qui y a été testé positif.

"Ces deux cas qui se sont révélés positifs proviennent d'un complexe hôtelier. Il s'agit d'employés de l'hôtel qui sont maintenant en isolement", a déclaré Ali Waheed, le ministre du tourisme de l'île, dont l'économie dépend fortement des touristes étrangers.

Dans un communiqué de presse publié plus tôt samedi, l'Agence de protection de la santé des Maldives a indiqué que deux ressortissants français d'un autre complexe hôtelier qui présentaient des symptômes de la maladie avaient également été placés en isolement.

Les autorités sanitaires ont indiqué avoir bloqué tous les déplacements à destination et en provenance du Kuredu Island Resort et du Summer Island Resort, le temps qu'elles procèdent à la recherche des contacts et prennent les précautions nécessaires.

Il n'a pas été possible de savoir dans l'immédiat combien de touristes étaient placés en isolement dans chacun des complexes hôteliers.

Les Maldives ont également déclaré samedi que les passagers en provenance d'Italie, ayant transité ou passé du temps en Italie au cours des 14 jours précédents ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays à partir du dimanche 8 mars.

(Mohamed Junayd, Blandine Hénault pour la version française)